14 июня 2020, 11:31
Автомобиль ВАЗ влетел в дерево и загорелся на севере Карелии
Пьяный 19-летний водитель получил травмы
Сегодня ночью на севере Карелии сгорел автомобиль десятой модели. Инцидент произошел в 01:10 на дороге на СНТ Кимасозеро в Костомукше.
По сообщению дорожной полиции, за рулем находился 19-летний водитель в состоянии опьянения. Молодой человек не справился с управлением, автомобиль врезался в дерево и загорелся, комментирует ГИБДД.
ВАЗ сгорел. Водитель получил травмы. В отношении нарушителя был составлен административный материал, ему грозит штраф и лишение прав.
Фото: Госавтоинспекция Карелии