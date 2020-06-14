Автомобиль ВАЗ влетел в дерево и загорелся на севере Карелии

Сегодня ночью на севере Карелии сгорел автомобиль десятой модели. Инцидент произошел в 01:10 на дороге на СНТ Кимасозеро в Костомукше.

По сообщению дорожной полиции, за рулем находился 19-летний водитель в состоянии опьянения. Молодой человек не справился с управлением, автомобиль врезался в дерево и загорелся, комментирует ГИБДД.

ВАЗ сгорел. Водитель получил травмы. В отношении нарушителя был составлен административный материал, ему грозит штраф и лишение прав.

Фото: Госавтоинспекция Карелии