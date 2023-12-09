Автомобиль снес маленький снегоуборщик в Петрозаводске

Вечером в пятницу, 8 декабря, в Петрозаводске на Лососинском шоссе произошло ДТП с участием снегоуборщика. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink, ролик опубликован в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Авария случилась в 19:38. На кадрах видно, как легковой автомобиль при перестроении влетел в маленький трактор, медленно двигавшийся по правой полосе.

В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено. // Фото: скриншот CityLink