09 декабря 2023, 12:27
Автомобиль снес маленький снегоуборщик в Петрозаводске
Дорожный инцидент на Лососинском шоссе попал в объектив камеры наблюдения
Вечером в пятницу, 8 декабря, в Петрозаводске на Лососинском шоссе произошло ДТП с участием снегоуборщика. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink, ролик опубликован в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Авария случилась в 19:38. На кадрах видно, как легковой автомобиль при перестроении влетел в маленький трактор, медленно двигавшийся по правой полосе.
В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено. // Фото: скриншот CityLink