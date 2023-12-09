Полицейские спасли замерзающих людей на трассе в Карелии

В Пудожском районе сотрудники ГИБДД помогли жителям Петрозаводска, попавшим в передрягу на морозной зимней трассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным источника, инцидент случился в ночь на 6 декабря около поселка Песчаное. В ехавшем по федеральной трассе автомобиле случилась поломка. Самостоятельно починить машину водитель не смог и позвонил по телефону 112.

На место аварии был вызван эвакуатор, также выехали сотрудники ГИБДД. Они усадили замерзавших в 20-градусный мороз водителя и пассажира в патрульный автомобиль, согрели их и предоставили возможность зарядить гаджеты. Вскоре подъехал и эвакуатор.

Спасенные поблагодарили стражей порядка за оказанную помощь. // Фото: freepik.com / kaboompics