Автомобиль снес лавочки в городском сквере, водитель сбежал

В Лахденпохье ищут виновного в повреждении городского имущества

Фото администрации Лахденпохского округа, видео из открытых источников

В Лахденпохье вандал разрушил лавочки в городском сквере. На это пожаловалась администрация Лахденпохского округа.

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Камера наблюдения запечатлела инцидент. Оказалось, что вечером 8 октября по скверу проехал автомобиль с прицепом, который планомерно снес сначала одну, а затем и вторую лавочку. Третью неадекватный водитель решил объехать стороной, после чего скрылся. При этом свидетели происшествия не предприняли никаких мер.

Материалы по факту инцидента направлены в полицию для принятия мер и установления виновных. Администрация округа просит возможных очевидцев происшествия откликнуться.

Ранее сообщалось о том, что водитель устроил ДТП в Петрозаводске, не сумев проскочить перекресток.