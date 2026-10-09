Водитель госпитализирован после тяжелой аварии на «Коле»

Автомобиль вылетел в кювет и разбился в Сегежском округе

Фото: 4-й отряд ФПС по РК

В четверг, 8 октября, в 17:27 на пульт дежурного поступил сигнал о происшествии на 714-м километре трассы «Кола» в Сегежском округе. Об этом сообщает паблик четвертого отряда ФПС по РК.

На место выехали специалисты из 12-й пожарно-спасательной части. Выяснилось, что водитель автомобиля Кia Sportage не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и разбилась. В аварии пострадал водитель - его госпитализировали в Сегежскую ЦРБ.

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