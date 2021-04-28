Автомобиль сбил пешехода в Петрозаводске

Сегодня днем в Петрозаводске пешеход попал под колеса автомобиля. Инцидент произошел у дома №12 по улице Льва Толстого, сообщает пресс-служба МЧС по РК.

В 13:47 на место происшествия для ликвидации последствий аварии выезжали двое сотрудников пожарно-спасательных частей города и одна единица техники. Информация о пострадавшем уточняется.

Спасатели напомнили, что при возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01 (с мобильного 101, 112). Фото stolica-s.su