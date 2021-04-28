В Петрозаводске автохама нашли и оштрафовали благодаря видео

ГИБДД Петрозаводска нашла и привлекла к административной ответственности водителя, который едва не сбил пешехода с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 16 апреля на улице Чистой. Видео происшествия было опубликовано в соцсетях. На кадрах, снятых камерой наблюдения компании Sampo.ru, видно, как автомобиль не пропустил пешеходов, переходивших проезжую часть по переходу. Их спасла только собственная хорошая реакция.

В отношении водителя вынесено постановление об административном правонарушении.