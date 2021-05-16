Автомобиль пьяного водителя эвакуирован в Костомукше

В 3 часа ночи 15 мая в Костомукше сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль ВАЗ. Управлявший им водитель оказался пьян, сообщает пресс-служба ГИБДД по РК.

В отношении 31-летнего мужчины были составлены административные материалы.

Судьбу жителя Карелии решит суд. Автомобилисту грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. Транспортное средство было эвакуировано на специализированную стоянку. Фото ГИБДД