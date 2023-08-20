20 августа 2023, 12:01
Автомобиль протаранил стену под Петрозаводском
Спасатели привлекались для ликвидации последствий аварии в Мелиоративном
Вечером 19 августа в поселке Мелиоративный в Прионежском районе произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.
На место аварии для ликвидации последствий ДТП выезжали четверо спасателей. Судя по кадрам, опубликованным в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии», легковой автомобиль влетел в стену. Транспортное средство получило значительные повреждения.
Очевидцы сообщают о том, что водитель автомобиля пытался скрыться от экипажа ДПС. // Фото: vk.com/dtpptz