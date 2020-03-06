06 марта 2020, 22:51
Автомобиль протаранил другую машину на переходе в Петрозаводске
Пешеходы едва не оказались под колесами на Лесном проспекте
Сегодня в 19:25 на Лесном проспекте в Петрозаводске произошло ДТП. Происшествие случилось перед пешеходным переходом. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как внедорожник перед пешеходным переходом на Лесном проспекте влетел в автомобиль, который остановился, чтобы пропустить пешеходов.
В итоге пострадавшую машину выбросило на переход. К счастью, пешеходы успели отпрыгнуть в сторону.