Стали известны новые подробности спасения утопающей пары в Карелии

В редакцию портала «Петрозаводск говорит» обратилась жительница Рабочеостровска Анна. Мать двоих сыновей, которые, по ее словам, участвовали в спасении провалившейся под лед пары из Кеми, считает, что ее детей незаслуженно забыли упомянуть журналисты карельских СМИ, писавшие о происшествии.

Анна рассказала о подробностях инцидента. По словам женщины, в тот день ее сыновья, 36-летний Александр и 40-летний Алексей, вместе с 14-летним Егором остановились долить в мотобуксировщик бензин, возвращаясь с рыбалки. Егор увидел вдалеке полынью. Приглядевшись, мальчик подумал, что в отверстии плещутся тюлени, и сказал об этом старшим. Мужчины сразу поняли, что люди провалились под лед и поспешили на помощь.

Один из сыновей Анны протянул руки тонущей женщине, мужчина же схватился за Егора, которого держал за ноги второй сын пенсионерки. Спасательную операцию затрудняло сильное течение: все трое в любой момент также могли провалиться под лед. Вскоре компания услышала, как неподалеку проезжают рыбаки: один из мужчин привлек их внимание. У компании, поспешившей на помощь, оказалась веревка. Совместными усилиями тонущую пару удалось вытащить из полыньи.

Напомним, ранее глава Карелии Артур Парфенчиков назвал героем 14-летнего подростка, спасшего супружескую пару, и пообещал обязательно пожать ему руку.