Глава Карелии назвал рабочеостровского школьника героем

Артур Парфенчиков рассказал о поступке школьника Егора на своей странице в соцсети. Глава Карелии назвал мальчика, поучаствовавшего в спасении семейной пары, едва не утонувшей в Белом море, героем.

«Наш Егор - настоящий герой. 14-летний школьник из Рабочеостровска спас жизнь мужчине и женщине, провалившимся в майну Белого моря. Егор, лежа на льду, держал их за руки, пока не подоспела помощь»,

- написал Парфенчиков.

Глава Карелии добавил, что обязательно найдет время пожать школьнику руку.

Напомним, семейная пара из Кеми едва не распрощалась с жизнью во время прогулки по льду Белого моря: мужчина и женщина провалились в воду вместе с мотособакой. К счастью, тонущих кемлян заметили местные рыбаки вместе с учеником рабочеостровской школы Егором.