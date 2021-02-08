Автомобиль не вписался в поворот, не все пешеходы успели отбежать

Автомобиль въехал в группу пешеходов на тротуаре в районе перекрестка улиц Чапаева-Ватутина в столице Карелии. Момент автонаезда запечатлела камера компании «Ситилинк». Дорожный инцидент произошел 7 февраля в 14:08.

Автомобиль двигался вверх по Чапаева. Судя по всему, скорость не позволила автомобилисту плавно войти в поворот. Машина не вписалась и выехала за пределы проезжей части прямо в стоявших на тротуаре людей. Не все пешеходы успели среагировать и отскочить. Судя по кадрам, один из них угодил под машину. (фото kubnews.ru)