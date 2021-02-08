08 февраля 2021, 11:13
Автоклуб 10 RUS

Автомобиль не вписался в поворот, не все пешеходы успели отбежать

Момент автонаезда на Чапаева запечатлела камера уличного наблюдения

Автомобиль въехал в группу пешеходов на тротуаре в районе перекрестка улиц Чапаева-Ватутина в столице Карелии. Момент автонаезда запечатлела камера компании «Ситилинк». Дорожный инцидент произошел 7 февраля в 14:08.

Автомобиль двигался вверх по Чапаева. Судя по всему, скорость не позволила автомобилисту плавно войти в поворот. Машина не вписалась и выехала за пределы проезжей части прямо в стоявших на тротуаре людей. Не все пешеходы успели среагировать и отскочить. Судя по кадрам, один из них  угодил под машину. (фото kubnews.ru)

Обсудить
просмотр
181985
Метки: 
автонаезд
Пешеходы
новости Карелии
новости петрозаводска