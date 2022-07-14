Автомобиль из-за ДТП снес стойку дорожного знака

Вечером13 июля очередное ДТП произошло в карельской столице. Два автомобиля столкнулись на «Ленинградском кольце», передает «ДТП Петрозаводска и Карелии.

Авария случилась на круговом перекрестке, там, где набережная Варкауса пересекается с улицами Ленинградской, Кирова и Михаила Иссерсона. Это было в 21:00, машины выезжали на кольцо с улицы Кирова и ехали в левой и правой полосах параллельно.

Камеры «Ситилинк» зафиксировали аварию. Судя по кадрам, водитель одной из машин начал перестраиваться в левую полосу из правой. В этот момент второй участник движения ехал по левой полосе.

Автомобили столкнулись, тот, который перестраивался, развернуло и отбросило на газон и дорожный знак. Машины и стойка знака получили повреждения. // Фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»