«Работник банка» лишил жителя Сортавалы почти двух миллионов рублей

Схема мошенников, о которой жителей Карелии правоохранители предупреждают регулярно, практически не меняется. По ней же был обманут 49-летний житель Сортавалы. Мужчина на протяжении двух дней общался со злоумышленниками, в итоге лишился 1 млн 700 тысяч рублей.

Сортавальцу позвонил «специалист банка» и сообщил о том, что аферисты оформили на мужчину крупный кредит. В дальнейшем мошенник убедил потерпевшего в том, чтобы звять кредит на 1 млн 700 тысяч рублей, покрыть им сумму, и что денежные средства не попадут тогда в руки аферистов. Что мужчина и сделал. А когда понял, что все операции по его счету заблокированы, обратился в полицию.

«В настоящее время ведется расследование уголовного дела, правоохранителями устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,

- прокомментировали в пресс-службе МВД РК. Фото: pxhere.