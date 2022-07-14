Продавщица магазина в Кондопоге вздремнула и лишилась выручки

Из кассы магазина в Кондопоге пропала выручка. Неизвестный украл девять тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Инцидент случился в торговой точке, которая работает круглосуточно. Примерно в пять часов утра сотрудница магазина задремала. Это увидел посетитель и перелез через прилавок. Мужчина забрал из кассы выручку и ушел.

Его действия запечатлела камера видеонаблюдения. Сыщики установили личность посетителя и нашли 21-летнего ранее судимого кондопожанина. Он во всем признался и рассказал, что уже потратил деньги. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: jamesbhl/pixabay.com