14 июля 2022, 10:16
Продавщица магазина в Кондопоге вздремнула и лишилась выручки
Житель карельского города похитил деньги из кассы торговой точки
Из кассы магазина в Кондопоге пропала выручка. Неизвестный украл девять тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.
Инцидент случился в торговой точке, которая работает круглосуточно. Примерно в пять часов утра сотрудница магазина задремала. Это увидел посетитель и перелез через прилавок. Мужчина забрал из кассы выручку и ушел.
Его действия запечатлела камера видеонаблюдения. Сыщики установили личность посетителя и нашли 21-летнего ранее судимого кондопожанина. Он во всем признался и рассказал, что уже потратил деньги. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: jamesbhl/pixabay.com