В Лоухском районе двое молодых людей осуждены за угон

Прокуратура Лоухского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, осужденных сразу по четырем статьям. Менее чем за сутки молодые люди совершили три преступления, а один из них дополнительно еще два. Первый получил условный срок, второй – пойдет за решетку.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, в ноябрьскую ночь 2021 года неработающие приятели, проживающие в поселке Сосновый, после употребления спиртного угнали автомобиль ВАЗ-21043. Когда в баке стал заканчиваться бензин, молодые люди решили поживиться топливом в одном из гаражей, прихватив оттуда еще и автозапчасти, чтобы в дальнейшем продать.

Затем в поселке Кестеньга также их гаража похитили имущество стоимостью более 17 тысяч рублей. При этом один из похитителей повредил аккумулятор автомобиля УАЗ, нанеся ущерб на сумму более 11 тысяч рублей. Кроме того, второй - ранее уже привлекавшийся за управление авто в состоянии опьянения - повторно сел нетрезвым за руль. При этом он не справился с управлением и машина опрокинулась в кювет. Там порезвившиеся злоумышленники и были задержаны.

Уголовное дело рассматривалось по четырем статьям – 166 УК РФ (угон), 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения), 158 УК РФ (кража) и 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).

«Суд назначил 21-летнему осужденному за совершение трех преступлений наказание в виде лишения свободы на сроком четыре года условно с испытательным сроком. А 19-летнему, совершившему 5 преступлений, присудили реальный срок - лишили свободы на 4 года 7 месяцев, которые он проведет в колонии общего режима»,

- рассказали в надзорном ведомстве. Фото: pxhere.