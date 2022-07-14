14 июля 2022, 09:18
Подросток на мопеде врезался в иномарку и пострадал
Очередная авария произошла в Медвежьегорском районе
Несовершеннолетний на мопеде пострадал утром 13 июля в Медвежьегорском районе. Подросток не сумел выбрать безопасную дистанцию, сообщили в ГИБДД Карлии.
Авария случилась в 08:30 на 626 километре федеральной трассы Вологда - Медвежьегорск (деревня Лумбуши).
За рулем мопеда «Альфа Мотолэнд РХ» находился 17-летний молодой человек. Он врезался в двигавшийся впереди «Рено Флюенс».
Подросток в результате ДТП получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь. // Фото: pxhere.com