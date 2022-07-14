Подросток на мопеде врезался в иномарку и пострадал

Несовершеннолетний на мопеде пострадал утром 13 июля в Медвежьегорском районе. Подросток не сумел выбрать безопасную дистанцию, сообщили в ГИБДД Карлии.

Авария случилась в 08:30 на 626 километре федеральной трассы Вологда - Медвежьегорск (деревня Лумбуши).

За рулем мопеда «Альфа Мотолэнд РХ» находился 17-летний молодой человек. Он врезался в двигавшийся впереди «Рено Флюенс».

Подросток в результате ДТП получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь. // Фото: pxhere.com