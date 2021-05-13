Автолюбители Карелии предпочитают бензину газ

Непрерывный рост цен на бензин привел к тому, что автомобилисты чаще переходят на альтернативные варианты топлива. Электромобили пока не завоевали статус лидера на российских дорогах, а вот автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО) уверенно шагают к первенству.

Рост интереса к переоборудованию автомобилей в компании «РОСГАЗ» заметили в августе 2020 года. После повышения цен на бензин количество желающих установить ГБО выросло.

«Многих водителей заинтересовала возможность оформить беспроцентную рассрочку, которую сейчас предоставляет «РОСГАЗ». Оборудование можно установить и использовать сразу, экономить на топливе и обойтись без переплат»

— рассказали в пресс-службе «РОСГАЗ»

ПОЧЕМУ ГАЗ ЛУЧШЕ?

После перехода на газ вдвое уменьшаются не только расходы на топливо, но и обслуживание автомобиля в целом. Газ не смывает масляную пленку, поэтому мотор прослужит дольше. Кроме того, он обладает более низким октановым числом, что уменьшает износ двигателя и продлевает ему жизнь, потому что на его деталях не скапливается копоть. Даже свечи изнашиваются на 35% меньше в автомобиле с ГБО.

Есть и другие преимущества: газ — это самый экологичный вид топлива, он соответствует нормам Euro-5 и Euro-6. Автомобили на нем ездят гораздо тише, так как двигатель внутреннего сгорания производит в 2 раза меньше шума, если сравнивать с машиной на бензине.

ДОБАВЬ ГАЗУ

Особый интерес вызывает качество оборудования от «РОСГАЗ» - это единственный в Карелии официальный дилер итальянской компании LOVATO, одного из лучших производителей ГБО в мире. Системы нового поколения оптимальны по соотношению цены и качества. Клиент получает надежное и безопасное оборудование при стоимости от 31 500 рублей и дополнительно, при желании, полный пакет документов, необходимых в ГИБДД.

Центр установки ГБО «РОСГАЗа» теперь работает без выходных и сможет провести процедуру переоборудования всего за 4-6 часов. В компании работают профессионалы с опытом работы от 20-ти лет, поэтому риск некачественной установки сведен к нулю.

Есть заблуждение, что газовое оборудование занимает очень много места и придется забыть об использовании багажника. Современный баллон занимает совсем мало места, не больше, чем «запаска».

ДЕФИЦИТА ЗАПРАВОК НЕ БУДЕТ

Благодаря тому, что у «РОСГАЗ» 33 заправки в Мурманской и Ленинградской областях и в Карелии, найти заправку легко.

Чтобы посчитать, сколько вы сэкономите, после перехода на газ, воспользуйтесь калькулятором, который есть на сайте компании. Просто введите данные о типе и расходе топлива, среднем годовом пробеге и количестве автомобилей, а программа рассчитает срок окупаемости и сумму годовой экономии.

Для юридических лиц компания подготовила очень выгодные условия, которые доступны при покупке, установке и обслуживании ГБО.

Подробности можно узнать на сайте и при личном обращении в компанию «РОСГАЗ».

Контакты для связи:

Телефон: 8 (921) 461-06-21

sale@rosgaz.info

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