Автоледи рискнула жизнью своего ребенка и получила крупный штраф

Утром в четверг в Петрозаводске прошел рейд у школы №39. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

Инспекторы проверяли, как водители карельской столицы соблюдают правила перевозки детей. Было выявлено одно нарушение. Мама везла своего трехлетнего ребенка в детском удерживающем устройстве, не соответствующем росту и весу малыша. Также он не был пристегнут ремнем безопасности.

В отношении автоледи был составлен административный протокол. Ей предстоит оплатить штраф в размере 3000 рублей. // Фото ГИБДД Петрозаводска