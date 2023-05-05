Жителя Карелии избили до полусмерти на улице

В Карелии перед судом предстанет 27-летний мужчина. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, в августе 2022 года в Лахденпохье обвиняемый избил на улице 34-летнего мужчину. Сначала он бил его руками, а, когда тот упал, ударил по голове ногой. Свои действия горожанин объяснил личной неприязнью к потерпевшему.

Следователи собрали достаточно доказательств и направили уголовное дело в суд. Вскоре оно будет рассмотрено по существу. // Фото: unsplash.com