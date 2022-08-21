Автоледи на иномарке слетела в кювет на «Коле»

Вечером 20 августа водитель иномарки попала в ДТП на федеральной трассе «Кола». Об этом сообщили в ГИБДД Карелии.

Авария случилась в 21:20 на 435-м километре автодороги. За рулем Volkswagen находилась 38летняя женщина. По какой-то причине она не смогла справиться с управлением и съехала в кювет.

Водитель получила травмы. Автоинспекторы ведут проверку по факту этой аварии. // Фото: Госавтоинспекция Карелии