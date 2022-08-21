Дочь философа Александра Дугина взорвали в автомобиле под Москвой

Дочь идеолога «русского мира» и теории евразийства Александра Дугина погибла вечером 20 августа в Подмосковье. В СУ СКР по региону сообщили, что в ее автомобиль заложили взрывное устройство.

Внедорожник Дарьи Дугиной на ходу взорвался около поселка Большие Вяземы. Обломки разбросало по всей трассе, девушка погибла на месте.

В машине должен был ехать и ее отец, известный политолог Александр Дугин. Но в последний момент он сел в другой автомобиль.

Они возвращались с фестиваля «Традиция» в Захарово. Дугин читал там лекцию, его дочь была почетным гостем. Потом Даша уехала на Toyota Land Cruiser Prado, это было примерно в 21:25. А в 21:35 прогремел сильный взрыв.

Правоохранители предполагают. Что бомбу в автомобиль заложили, когда он стоял на парковке рядом с усадьбой. Есть версия, что покушались именно на отца. Он первым оказался на месте ЧП и видел, как горит дочь. Возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом. // Фото: Аким Акопов/Telegram, СУ СКР по региону