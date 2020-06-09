Автокино в Петрозаводске не покажут

Ещё в мае крупнейшая компания по организации мероприятий в Карелии – концертное агентство Interfest – разработала новый для жителей города проект «АвтоКино». Его идея была такова: в условиях самоизоляции и введенных властями ограничений по организации массовых мероприятий, закрытых концертных площадок, ресторанов и кинотеатров, создать что-то необычное, и при этом безопасное для людей.

Автокино – это когда зрители смотрят кинофильмы, находясь в своем автомобиле. Звук при этом транслируется через колонки машины, настроенные на определенную FM-частоту. Первые автокинотеатры появились в 30-х годах прошлого столетия в США, а пик их популярности пришёлся на конец 50-х годов (к этому времени их было около 5.000).

Успешно протестировав «АвтоКино» в Мурманске, где проект получил поддержку губернатора Андрея Чибиса (по его просьбе целый день фильмы в «АвтоКино» семьи смотрели бесплатно), карелы вернулись в Петрозаводск, чтобы запустить его на родной земле.

Договорились с «Леруа Мерлен», посчитав парковку гипермаркета наиболее удобной. Написали, как полагается, властям, и получили вдохновляющие согласовательные письма от двух вице-премьеров республики - Дмитрия Родионова и Ларисы Подсадник. Замы Артура Парфенчикова идею поддержали, назвали её «актуальной и обоснованной» и дали рекомендации по организации процесса.

Преодолев расстояние в тысячу километров, две фуры привезли в Петрозаводск сценическую конструкцию и дорогостоящее оборудование. Техники в рекордные сроки смонтировали его практически полностью. Оперативно была запущена рекламная компания. Сотни активных людей города ждали открытия «АвтоКино»... А дальше начались «странности».





- Во время монтажа руководству «Леруа Мерлен» позвонили из министерства экономического развития и сообщили, что автокино до особого разрешения главы Карелии делать нельзя. Напомню, что после нашего запроса об автокино руководству Карелии (а мы сделали его 6 мая) в мартовское запретительное распоряжение Парфенчикова 12 мая специально внесли корректировку – о запрете не только обычных кинотеатров, но и любой деятельности, связанной с демонстрацией фильмов, - рассказала директор концертного агентства Interfest Елена Шаглина.

- И такого, на мой взгляд, абсурда в его решениях предостаточно: парализовать бизнес и запретить общественный транспорт в Карелии при отсутствии заражённых. Осознав ошибку, открыть большинство предприятий, но не разрешать общественный транспорт, на котором люди ездят на работу. Открыть торговые центры, при этом запретить ходить в гости к родственникам. Ну, и запрет смотреть фильмы на действующих парковках, находясь в собственных машинах».

Понятно, когда запрещают массовые мероприятия в условиях пандемии. Понятно, когда из соображений безопасности людей закрывают кинотеатры. Но очень странно, когда открывая торговые центры и запуская общественный транспорт, власти, по сути, запрещают сидеть в своей машине и просто смотреть кино. Спокойно и абсолютно безопасно.

«Кина не будет, - написали организаторы. - После двух недель простоя, потраченных сил, нервов и средств, мы вынуждены демонтировать и увезти оборудование. Очень обидно, что этот подарок городу власти не оценили. Жалко не себя, для нас это был полублаготворительный проект. Жалко людей».

