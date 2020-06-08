Владимир Путин определил задачи развития Карелии

8 июня глава государства Владимир Путин провел в режиме видеоконференции встречу с губернатором Карелии. В ходе беседы президент определил задачи развития Карелии, над которыми республике предстоит работать в ближайшее время.

Владимир Путин указал на необходимость увеличения объема сельскохозяйственного производства. Как сообщает пресс-служба правительства республики, Путин заметил, что тенденция к росту сельхозпроизводства наметилась, и «надо ее не только сохранить, но и поддержать».

Среди наиболее серьезных задач – создание условий для стабилизации численности постоянного населения, развитие моногородов и повышение уровня газификации.

«Это фундаментальные вещи, нужно этим заниматься на системной основе»,

- указал президент.

По мнению президента, в решении проблем Карелии «можно добиться положительного результата, потому что в целом у республики динамика положительная». В качестве примера Путин привел показатели роста производства в строительной отрасли, которые опережают среднероссийский уровень. Среди других показателей - положительная тенденция в увеличении внутреннего регионального продукта, продолжение роста промышленного производства и профицитное исполнение бюджета.

Президент также пообещал, что обращения главы республики за поддержкой федерального центра по вопросам реконструкции стадиона «Спартак» в Петрозаводске, строительстве современного онкологического центра, развитии туристических кластеров в районах будут рассмотрены.

Фото: kremlin.ru