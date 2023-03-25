Автобусы пустили в объезд участка ремонтных работ на Октябрьском

На Октябрьском проспекте в Петрозаводске ведутся ремонтные работы. Временно нескольким маршрутам автобусов придется объезжать участок между Московской и Мурманской улицами. Пассажиров предупреждает «Карелавтотранс».

Изменения касаются автобусов, которые следуют через переправу в Соломенном. Это рейсы №101 «Петрозаводск – Лехнаволок»; №111 «Петрозаводск – Пиньгуба»; №124 «Петрозаводск – Суйсарь».

С субботы, 25 марта, автобусы будут двигаться по маршруту: проспект Октябрьский – улица Московская – набережная Варкауса – улица Мурманская – проспект Октябрьский. // фото unsplash.com