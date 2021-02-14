Автобусный маршрут № 4 ликвидирован в Петрозаводске

Начиная с завтрашнего дня, автобус № 12 возвращается на свой прежний маршрут, сообщает паблик «Администрация Петрозаводского городского округа».

Измененный маршрут, введенный 1 декабря 2020 года, оказался невостребованным. С 15 февраля автобусы № 12 будут ходить с Древлянки на Кемскую и обратно.

По предложению компании-перевозчика с понедельника упразднен маршрут № 4. С 1 декабря 2020 года автобусное сообщение между Древлянкой и Соломенным осуществляют автобусы маршрута № 14. С пассажиропотоком они, по мнению перевозчика и администрации, справляются.

На портале «Активный горожанин» продолжается обсуждение дальнейшей судьбы маршрута № 27. Перевозчик предлагает продлить путь следования транспорта до улицы Чапаева. В новом варианте маршрут на участке между Детской республиканской больницей и универсамом «Находка» будет более сложным. На пути следования автобуса № 27 появятся остановки: улица Сыктывкарская - Торговый центр «Сигма» - ул. Сыктывкарская и далее по старому маршруту.

Жителям Петрозаводска предлагается выразить свое мнение по данному вопросу. Опрос на платформе «Активный горожанин» уже стартовал и завершится 25 февраля в 17.00. Для участия в обсуждении необходима регистрация на сайте Госуслуг.

Изображение сиз группы «Администрация Петрозаводского городского округа»

Карта с сайта городской администрации