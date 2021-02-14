14 февраля 2021, 13:58
Общество

В честь коррупционера петровских времен назвали улицу

Считается, что Петрозаводск обязан своим рождением Петру I, но это не так

Посмотрите на небольшой тупик возле Литейной площади Петрозаводска. Мы даже не подозреваем, что это улица; боле того, улица, названная в честь человека6 подарившего стране город Петрозаводск, - а именно в честь бомбардир-поручика Преображенского полка, генерал-губернатора Ингрии, Карелии и Эстляндии Александра Даниловича Меншикова.

Именно его карбас прибыл к пустынной и дикой территории будущей Петрозаводской губы Онежского озера. Меншиков взял у солдата подзорную трубу и широко повел окуляром по темнеющим на противоположной стороне залива зубчатым холмам. Всмотритесь сегодня – они выглядели точно так же, как сейчас. Кругом лежал могучий простор. Лишь всплески рыб, сотни уток, да крики птиц нарушали от века установившуюся в то время тишину. «Быть здесь Петровскому заводу», - решил Александр Данилович, и началась история нашего с вами города, нашего завода, пушками которого Петр с Александром Меншиковым выиграли Северную войну.

Ну а почему в честь прародителя Республики Карелия назвали затхлый тупик? Не потому ли, что Александр Данилович был одним из первых коррупционеров России, который воровал у своего друга императора Петра чуть не губерниями. Впрочем, судить человека начала 18 века мерками века 21-го вряд ли правильно… (Видео)

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Метки: 
Карелия
Петрозаводск
Петр I
меншиков
коррупционер
улица
История
краеведение
Александр Тихий