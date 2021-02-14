В честь коррупционера петровских времен назвали улицу

Посмотрите на небольшой тупик возле Литейной площади Петрозаводска. Мы даже не подозреваем, что это улица; боле того, улица, названная в честь человека6 подарившего стране город Петрозаводск, - а именно в честь бомбардир-поручика Преображенского полка, генерал-губернатора Ингрии, Карелии и Эстляндии Александра Даниловича Меншикова.

Именно его карбас прибыл к пустынной и дикой территории будущей Петрозаводской губы Онежского озера. Меншиков взял у солдата подзорную трубу и широко повел окуляром по темнеющим на противоположной стороне залива зубчатым холмам. Всмотритесь сегодня – они выглядели точно так же, как сейчас. Кругом лежал могучий простор. Лишь всплески рыб, сотни уток, да крики птиц нарушали от века установившуюся в то время тишину. «Быть здесь Петровскому заводу», - решил Александр Данилович, и началась история нашего с вами города, нашего завода, пушками которого Петр с Александром Меншиковым выиграли Северную войну.

Ну а почему в честь прародителя Республики Карелия назвали затхлый тупик? Не потому ли, что Александр Данилович был одним из первых коррупционеров России, который воровал у своего друга императора Петра чуть не губерниями. Впрочем, судить человека начала 18 века мерками века 21-го вряд ли правильно… (Видео)