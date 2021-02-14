14 февраля 2021, 10:14
Пять единиц оружия изъяты из оборота сотрудниками Росгвардии в Карелии
Жители республики добровольно сдали 13 единиц оружия и 817 патронов к нему
В течение недели, сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено 83 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан, сообщает управление Росгвардии по РК.
С 5 по 11 февраля из оборота изъято пять единиц оружия, Составлено девять протоколов об административных правонарушениях, связанных с хранением оружия и боеприпасов.
Жители Карелии добровольно сдали 13 единиц оружия и 817 патронов к нему.
Фото из группы «Управление Росгвардии по Республике Карелия»