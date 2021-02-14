14 февраля 2021, 09:37
В Карелии еще 13 человек помещены в стационар с пневмонией
За прошедшие сутки летальных исходов от внебольничной легочной инфекции в регионе не зафиксировано
Еще 13 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии за сутки, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Начиная с 1 апреля 2020 года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 4828 пациентов, 116 человек скончались (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано. Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.
Изображение с сайта xxiveklnr.su