В Карелии еще 13 человек помещены в стационар с пневмонией

Еще 13 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии за сутки, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля 2020 года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 4828 пациентов, 116 человек скончались (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано. Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

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