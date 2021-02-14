Трое жителей Петрозаводска скончались от коронавируса

В регионе подтверждены еще три летальных исхода от COVID-19, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Госпитале для ветеранов войн умерли двое мужчин 1954 и 1955 годов рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончался мужчина 1936 года рождения. Все трое пациентов были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 165 человек, что несколько меньше, чем в предыдущие дни. Из этого числа заболели – 156 человек, из них у 37 имеются симптомы средней тяжести, трое в тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 200 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6277,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2765,1 случая, по Северо-Западу – 4871,7.

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