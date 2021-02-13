Пристав взыскал имущество в пользу семьи мужчины, погибшего в ДТП

На исполнении у судебных приставов находится производство о взыскании морального вреда, в пользу семьи мужчины, погибшего в ДТП, виновником которого оказался должник Ч., сообщает сайт УФССП Карелии.

Приговором Беломорского районного суда на имущество должника Ч., в том числе, на Skoda Fabia было обращено взыскание, на общую сумму более миллиона рублей.

Однако, в ходе совершения исполнительных действий оказалось, что Skoda Fabia, зарегистрирована на сына должника. В результате анализа документов выяснилось, что должник заключил с сыном договор купли-продажи уже во время судебного разбирательства.

В мае 2020 года судебным приставом-исполнителем в Беломорский районный суд направлено исковое заявление о признании договора купли-продажи недействительным.

В середине июля 2020 года решением Беломорского районного суда иск оставлен без удовлетворения.

10 августа 2020 года судебным приставом-исполнителем подана апелляционная жалоба на решение Беломорского районного суда.

25 ноября прошлого года апелляционным определением Верховного суда Республики Карелия решение Беломорского районного суда Республики Карелия от 17 июля 2020 отменено, договор купли-продажи транспортного средства Skoda Fabia признан недействительным.

Спорное транспортное средство возвращено в собственность должника, на него наложен арест, произведена оценка и теперь оно подлежит реализации в счет погашения задолженности.

Фото с сайта simplycars.ru