13 февраля 2021, 15:41
Сегодня специалисты мэрии проинспектировали гостиницы Петрозаводска
На обследованных объектах нарушений обнаружить не удалось
В столице Карелии продолжают осуществляться мероприятия по контролю за соблюдением противоэпидемических требований, сообщает сайт городской администрации.
Сегодня в рамках очередного рейда сотрудники муниципалитета проинспектировали гостиницы на Перевалке и Голиковке. Под проверку попали «Ладога», «Белые ночи» (отель и кафе), а также «LOFT». Специалисты обращали внимание на наличие защитных экранов и санитайзеров, соблюдение социальной дистанции, масочного режима и других требований.
На обследованных объектах нарушений выявлено не было. Администрация города сообщает, что рейды будут продолжены.
Фото с сайта администрации города