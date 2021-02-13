Сегодня специалисты мэрии проинспектировали гостиницы Петрозаводска

В столице Карелии продолжают осуществляться мероприятия по контролю за соблюдением противоэпидемических требований, сообщает сайт городской администрации.

Сегодня в рамках очередного рейда сотрудники муниципалитета проинспектировали гостиницы на Перевалке и Голиковке. Под проверку попали «Ладога», «Белые ночи» (отель и кафе), а также «LOFT». Специалисты обращали внимание на наличие защитных экранов и санитайзеров, соблюдение социальной дистанции, масочного режима и других требований.

На обследованных объектах нарушений выявлено не было. Администрация города сообщает, что рейды будут продолжены.

Фото с сайта администрации города