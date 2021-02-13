Вот почему карельский флаг – это российский триколор наоборот

Три равновесные полосы российского триколора означают следующее: красный цвет - державность, синий - цвет Богоматери, под покровом которой находится Россия, белый - цвет свободы и независимости. Однако есть и более земное определение: красный - твердь, синий – твердь, окруженная морями, а белый – наше небо.

Почему же карельский триколор составлен полосами наоборот, где красный цвет установлен наверху, а не внизу? Ну, зеленый – наши великие леса, синий - наши 60000 озер, и все-таки, где белый цвет неба?

Белый цвет отсутствует совсем не потому, что над Карелией неба нет. Просто большей частью климата мы пребываем в сумерках. Световое время зимней ночи сокращено до минимума. И древняя Карелия большую часть суток пребывала в бездействии перед тлеющей лучиной. Артельная работа прекращалась, и человек замирал, слушая былины карельских старцев. Они то и сохранили России старинные сказки, былины и старины. «Нет худа без добра»! (Видео)