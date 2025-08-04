04 августа 2025, 08:16
Автобус с туристами столкнулся с поездом в Ленобласти
Прокуратура проводит проверку по факту инцидента на станции Инема
Фото: unsplash / ioetech
В Ленинградской области автобус с туристами столкнулся с грузовым поездом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Северо-западную транспортную прокуратуру.
По данным источника, инцидент случился 4 августа на переезде у станции Инема. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Пока что не ясно, есть ли пострадавшие.
Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров. © «Петрозаводск говорит»