Автобус с туристами столкнулся с поездом в Ленобласти

В Ленинградской области автобус с туристами столкнулся с грузовым поездом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Северо-западную транспортную прокуратуру.

По данным источника, инцидент случился 4 августа на переезде у станции Инема. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Пока что не ясно, есть ли пострадавшие.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров. © «Петрозаводск говорит»