04 августа 2025, 08:16
Россия

Автобус с туристами столкнулся с поездом в Ленобласти

Прокуратура проводит проверку по факту инцидента на станции Инема
Скорая помощь
Фото: unsplash / ioetech

В Ленинградской области автобус с туристами столкнулся с грузовым поездом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Северо-западную транспортную прокуратуру.

По данным источника, инцидент случился 4 августа на переезде у станции Инема. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Пока что не ясно, есть ли пострадавшие.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Ленинградская область
автобус
туристы
поезд
транспортная прокуратура