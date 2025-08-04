Дожди обещают сегодня в Карелии

Сегодня, 4 августа, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +26,+28°С. Атмосферное давление будет падать.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +24,+29°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +27, ясно.

В Сегеже до +27, ясно.

В Сортавале до +26, ясно. © «Петрозаводск говорит»