Автобус с туристами из России разбился в Таиланде

В Таиланде разбился автобус с российскими туристами. Инцидент случился вечером 2 января, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на местные СМИ.

По данным источника, все произошло на въезде в Паттайю. Автобус врезался в идущую впереди машину, а затем протаранил бетонное ограждение. Внутри находились 37 россиян. 27 из них получили травмы. Они госпитализированы в местную больницу. Еще 10 наших соотечественников отделались испугом.

Автобус в результате аварии оказался сильно разбит. На месте работает дорожная полиция. // Фото: скриншот видео камеры наблюдения