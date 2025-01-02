02 января 2025, 17:41
Автобус с туристами из России разбился в Таиланде
В жесткой дорожной аварии в Паттайе пострадали 27 россиян
В Таиланде разбился автобус с российскими туристами. Инцидент случился вечером 2 января, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на местные СМИ.
По данным источника, все произошло на въезде в Паттайю. Автобус врезался в идущую впереди машину, а затем протаранил бетонное ограждение. Внутри находились 37 россиян. 27 из них получили травмы. Они госпитализированы в местную больницу. Еще 10 наших соотечественников отделались испугом.
Автобус в результате аварии оказался сильно разбит. На месте работает дорожная полиция. // Фото: скриншот видео камеры наблюдения