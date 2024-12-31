Умер актер из саги «Звездные войны»

Ушел из жизни канадский актер Ангус Макиннес, известный по своей роли в саге «Звездные войны». О смерти артиста в возрасте 76 лет сообщает РЕН ТВ.

Причина смерти Макиннеса не уточняется. Кончину артиста подтвердила его семья.

Ангус Макиннес сыграл роль пилота Джона Вандера в фильмах «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» и «Изгой-один. Звездные войны: Истории». Кроме того, он снялся вместе с Харрисоном Фордом в фильме «Ураган с Навароне». // Фото: unsplash.com / Zaeo