Автобус с пассажирами разбился на «Коле»

Автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем на 253-м километре трассы «Кола» в Ленинградской области недалеко от границы с Карелией. Об этом сообщает 47news.

По данным источника, инцидент случился около 7 часов вечера 26 декабря. Автомобиль «Нива», ехавший в сторону Петрозаводска, выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с автобусом, в котором находились семь пассажиров.

В результате ДТП пострадали женщина из автобуса и мужчина из легкового автомобиля. Водителя «Нивы» вытаскивали спасатели. Обоих пострадавших госпитализировали в ЦРБ Лодейного Поля.

Обстоятельства случившегося устанавливают специалисты. // Фото прокуратуры Ленинградской области