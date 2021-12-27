Автобус с гирляндами и шариками поднимает настроение петрозаводчанам

По улицам Петрозаводска ездит яркий, новогодний автобус. В салоне общественного транспорта развешены сверкающие огоньки, висят новогодние украшения.

Один из пассажиров автобуса запечатлел новогоднее убранство автобуса, запись опубликовал паблик «Весь Петрозаводск».

Подписчики сообщества похвалили водителя.

«Настроение сразу другое, и отношение к водителю, хорошее молодец! Порадовал!».