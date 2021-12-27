Жители Петрозаводска пожаловались на спиливающих деревья рабочих

Снимок спиливающих деревья на Октябрьском проспекте рабочих разместили горожане в группе «Подслушано ПТЗ» «ВКонтакте». Жители карельской столицы возмущаются.

Они недовольны уничтожением деревьев и просят власти наказать спиливших их рабочих.

- Теперь, видимо, вместо красоты летом и весной ничего не будет! Разве можно губить природу, деревья ради чего-то там? Надо, чтобы на это обратили внимание и наказали этих троих работников! Экология, видимо, не для них, - сказано в сообщении. // Фото: источник