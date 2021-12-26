26 декабря 2021, 17:52
На Древлянке из-под земли бьет канализационный фонтан
Жители Петрозаводска жалуются на аварию, которую не спешат устранить
Пользователи паблика «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» ВКонтакте разместили фотографии коммунальной аварии. Она случилась 16 декабря на Древлянке.
По словам авторов сообщения, в воскресенье из-под земли рядом с домом № 13 на улице Древлянка начал бить фонтан. Это продолжается несколько часов, но аварийные службы бездействуют.
В прорубь с водой проваливаются люди. В ЕДДС о ситуации сообщили. По некоторым данным, прорвало канализацию. Возможно, это случилось из-за сильных морозов. // Фото: источник