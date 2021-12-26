Больше половины жителей Карелии выгорают на работе

Исследователи развлекательной соцсети «Фотострана» побеседовали с 800 жителями Карелии и выяснили, сталкивались ли они с выгоранием. Оказалось, большинству это состояние хорошо знакомо.

В частности, 52 процента респондентов находили у себя признаки выгорания. Они чувствовали себя подавленно и отрешенно, не могли найти внутренние ресурсы, им было трудно выполнять работу, которая раньше давалась легко.

При этом 37 процентов опрошенных заявили, что им такое чувство не знакомо. Некоторые из них пока находятся в начале рабочего пути. Другие умеют и работать, и отдыхать, грамотно распределяя силы.

Оставшиеся участники опроса не смогли вспомнить, случалось ли у них выгорание, и не дали однозначного ответа на вопрос. // Фото: источник