25 декабря 2021, 13:38
С подъездов дома в Петрозаводске два месяца назад сняли двери
Жители карельской столицы пожаловались на управляющую компанию в соцсетях
Уже два месяца жильцы дома на улице Сорокской вынуждены обходиться без дверей в подъездах. Об этом они рассказали в группе «Живой Петрозаводск» ВКонтакте.
Жители написали, что речь идет о доме № 5. Имущество исчезло больше двух месяцев назад, с тех пор люди регулярно подают заявки в УК «КЭСКО», обслуживающую их дом.
Однако руководство организации их просьбы игнорирует. Жители недоумевают, куда пропали двери.
- Людям холодно, подъезды выстужаются! – написали они. - Греем улицу? Верните имущество в подъезды! // Фото: источник