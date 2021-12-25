С подъездов дома в Петрозаводске два месяца назад сняли двери

Уже два месяца жильцы дома на улице Сорокской вынуждены обходиться без дверей в подъездах. Об этом они рассказали в группе «Живой Петрозаводск» ВКонтакте.

Жители написали, что речь идет о доме № 5. Имущество исчезло больше двух месяцев назад, с тех пор люди регулярно подают заявки в УК «КЭСКО», обслуживающую их дом.

Однако руководство организации их просьбы игнорирует. Жители недоумевают, куда пропали двери.