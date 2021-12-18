Автобус с детьми попал в ДТП в Ярославской области

Дети направлялись на соревнования, но по пути попали в аварию в Ярославской области. ДТП произошло утром на 193-м км трассы «Холмогоры».

По информации РИА Новости, ДТП случилось из-за того, что у двигавшегося впереди КамАЗа отцепился прицеп и на дорогу вылетели бревна. За лесовозом двигался автобус, в котором находились 14 юных спортсменов и шестеро взрослых.

В результате дорожного инцидента двенадцать детей получили ушибы и ссадины. Их отправили на осмотр. Еще двух детей с ушибами головы отвезли в больницу. Водитель получил перелом руки. (фото pixabay.com, AKuptsova)