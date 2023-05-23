Автобус из Пудожа будет отправляться на полтора часа позже

Пассажиров предупредили об изменении времени отправления автобуса из Пудожа в Петрозаводск. Речь идет о рейсе №525.

С 29 мая автобус будет отправлять не в 6:00, а в 7:30. Об изменения сегодня предупредил паблик «Карелавтотранса».

Также меняется стоимость проезда в автобусе до Северной столицы. Теперь поездка в автобусе №965 «Петрозаводск-Санкт-Петербург через Олонец» обойдется в одну тысячу рублей вместо 900. // фото unsplash.com