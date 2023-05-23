23 мая 2023, 14:22
В мэрии Петрозаводска произошли кадровые перестановки
Ксения Жарова назначена и.о. председателя комитета экономического развития администрации карельской столицы
В мэрии Петрозаводска произошло новое назначение. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.
С 23 мая начальник управления экономики и инвестиционной политики Ксения Жарова будет также исполнять обязанности председателя комитета экономического развития. Ранее эту должность занимал Олег Ермаков. С сегодняшнего дня он назначен заместителем главы Минприроды Карелии.
Отмечается, что Жарова будет совмещать две должности до новых кадровых решений. До работы в мэрии карельской столицы она более пяти лет трудилась в Министерстве экономического развития и промышленности РК. // Фото «Петрозаводск говорит», мэрии Петрозаводска