В мэрии Петрозаводска произошли кадровые перестановки

В мэрии Петрозаводска произошло новое назначение. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

С 23 мая начальник управления экономики и инвестиционной политики Ксения Жарова будет также исполнять обязанности председателя комитета экономического развития. Ранее эту должность занимал Олег Ермаков. С сегодняшнего дня он назначен заместителем главы Минприроды Карелии.

Отмечается, что Жарова будет совмещать две должности до новых кадровых решений. До работы в мэрии карельской столицы она более пяти лет трудилась в Министерстве экономического развития и промышленности РК. // Фото «Петрозаводск говорит», мэрии Петрозаводска