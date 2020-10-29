Аварийные дома в Карелии незаконно вносят в программу капремонта

В ряде регионов России не понимают разницы между программой капремонта и расселением аварийного фонда, считает аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. Об этом пишет «Парламентская газета».

По ее словам, недопустима ситуация, когда в некоторых регионах подлежащие сносу и расселению аварийные дома включаются в программы капитального ремонта.

«Отмечаем отсутствие системы государственного технического контроля. Мы должны прийти к систематическому включению в программы капремонта, потому что в них включаются аварийные дома, а по ним мы должны работать по переселению граждан»,

– заявила Орлова 28 октября на круглом столе в Совете Федерации, темой которого стало повышение качества капремонта многоквартирных домов.

«Это Якутия, Архангельская область, Карелия, Иркутская и Кемеровская области», – привела примеры Орлова, которая связывает такую ситуацию с «безысходностью».

Аудитор напомнила, что в России на сегодняшний день аварийными признаны 76,5 тысячи домов, в которых проживают около 1,2 миллиона человек. При этом многие из них попали в региональные программы капитального ремонта, о чем уже доложили президенту Владимиру Путину.