31 октября 2020, 16:16
Аварийные деревья сносят на улице Московской в Петрозаводске
В горадминистрации утверждают, что у зеленых насаждений выявлены повреждения стволов и корневой системы
На Московской улице идет снос аварийных деревьев. Стволы и корневая система имеют повреждения, сообщает пресс-центр администрации карельской столицы.
«На Московской улице начались работы по сносу аварийных деревьев. У тополей и берез повреждены стволы, их корневая система разрушает асфальтовой покрытие»,
– говорится в сообщении.
Работы проводятся в связи с необходимостью обеспечить свободное перемещение граждан по тротуару и передвижение уборочной техники.
Сохранение деревьев не представляется возможным.