Аварийные деревья сносят на улице Московской в Петрозаводске

На Московской улице идет снос аварийных деревьев. Стволы и корневая система имеют повреждения, сообщает пресс-центр администрации карельской столицы.

«На Московской улице начались работы по сносу аварийных деревьев. У тополей и берез повреждены стволы, их корневая система разрушает асфальтовой покрытие»,

– говорится в сообщении.

Работы проводятся в связи с необходимостью обеспечить свободное перемещение граждан по тротуару и передвижение уборочной техники.

Сохранение деревьев не представляется возможным.