Подведены итоги «Большой Георгиевской игры» в Петрозаводске

30 октября в Детско-юношеском центре наградили победителей «Большой Георгиевской игры – 2020», которая была организована для школьников 5-11 классов, студентов, членов детских и молодежных общественных организаций, сообщает пресс-центр горадминистрации карельской столицы.

159 команд – в каждой по пять человек в сопровождении взрослого – вышли на маршрут в расширенном центре города. Ребята набирали баллы, выполняя задания исторического, спортивного, языкового, креативного, туристического, музыкального и военно-технического профиля, а также фото-задания в QR-кодах.

Победители «Большой Георгиевской игры – 2020» определены в трех возрастных группах.

Старшая возрастная категория (9-11 классы и студенты):

1 место – команда №214 «Школа №48» (202 балла);

2 место – команда №226 «Штурмовой отряд» (171 балл);

3 место – команда №213 «Dream Team» (170 баллов).

Средняя возрастная категория (7-8 классы):

1 место – команда №118 «Кадеты 8-1» (173 балла);

2 место – команда №121 «Бодрячки» и команда №140 «Девчата» (128 баллов);

3 место – команда №109 «Математики – 7» (126 баллов).

Младшая возрастная категория (5-6 классы):

1 место – команда №53 «Пламя-1» и команда №71 «Деффчонки» (138 баллов);

2 место – команда №9 «Кадеты 5-3» (137 баллов);

3 место – команда №42 «Экспресс-1» (131 балл).

Порядок и безопасность на маршруте обеспечивали сотрудники полиции Петрозаводска. В условиях пандемии игра была организована с учетом всех противоэпидемиологических требований.

«Большая Георгиевская игра – 2020» – одно из мероприятий проекта «Фестиваль безопасности», который получил поддержку Фонда президентских грантов.